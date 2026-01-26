Ministerio de Salud señala que se debe tomar en cuenta para prevenir el sarampión

En Guatemala hay 46 casos de sarampión, por lo que las autoridades de Salud mantienen la alerta y vigilancia epidemiológica.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reiteró las medidas necesarias para prevenir el contagio y propagación del sarampión.
Actualmente se registran 46 casos a nivel nacional y la cartera de Salud considera que se deben tomar en cuenta varias recomendaciones como medidas preventivas.
Una de ellas es tener el esquema de vacunación completa.
En ese sentido, es importante que todas las personas tengan la vacuna contra el sarampión, en especial los grupos vulnerables.
Para los niños, la primera vacuna se administra a los 12 meses y un refuerzo a los 18 meses.
Los síntomas
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse a través de la triple vacuna que incluye sarampión, paperas y rubéola.
Es un virus que suele propagarse por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda.
De acuerdo al Ministerio de Salud, los principales síntomas se desarrollan entre los primeros 21 días después de la exposición son:
- Fiebre
- Erupción cutánea
- Tos
- Secreción nasal
- Conjuntivitis
- Manchas blancas en el interior de las mejillas
Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato al servicio de salud más cercano y evitar el contacto con otras personas.