Pese a la mala racha, la afición de Comunicaciones da cátedra de amor al equipo

Cuando el amor y la pasión por un equipo es verdadero no importan los momentos ni las condiciones y la afición de Comunicaciones, inmerso en una crisis, lo demostró al llegar en buen número al estadio Cementos Progreso para respaldar a los suyos para el clásico 335 contra Municipal.

"Las rachas son pasajeras y las glorias eternas", decía en una manta que publicaron los simpatizantes cremas en una de las tribunas, dejando claro que a pesar del mal rendimiento del club (1 victoria en los últimos 8 partidos), son fieles y estarán presentes cuando más lo necesiten.

Con 32 coronas en su haber, la pasión por los albos, que va de generación en generación, queda de manifiesto en cada encuentro, cuando familias completas, grupos de amigos y parejas se dan cita para gritaar al únisono "¡Vamos, equipo!".