La Liga arde: Madrid lidera por dos puntos sobre el Barsa a una semana del Clásico

El Real Madrid de Xabi Alonso recupera el liderato liguero tras una sufrida victoria (0-1) ante el Getafe. El gol de Mbappé sella el triunfo y calienta el ambiente antes del clásico.

Real Madrid sufrió este domingo para vencer por la mínima al Getafe (0-1) en el Coliseum, en la novena jornada de La Liga, y recuperar el liderato, que le había arrebatado provisionalmente el FC Barcelona un día antes tras ganar al Girona (2-1).

#OJOALDATO - Mbappé ha marcado en 11 partidos consecutivos por PRIMERA VEZ en su carrera profesional:



Ucrania

Islandia

Real Sociedad

Marsella (x2)

Espanyol

Levante (x2)

Atlético

Kajrat (x3)

Villarreal

Azerbaiyán

Getafe



Mbappé ha marcado en todos los partidos oficiales que ha… pic.twitter.com/uTCYV5pj63 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 19, 2025

El equipo dirigido por Xabi Alonso necesitó que el rival se quedara con uno menos por la roja a Allan Nyom (77') para que Kylian Mbappé (80') lograse el tanto del triunfo a una semana del clásico en el Santiago Bernabéu. El conjunto azulón llégó a quedarse con nueve tras la expulsión por doble amarilla de Álex Sancris (84).

Con esta victoria, el Real Madrid suma 24 puntos, dos más que el Barsa y siete más que el Villarreal, tercero.

El Getafe - Real Madrid y todos los partidos de Primera paran 15 segundos como protesta por el encuentro de Liga en Miami. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 19, 2025

Antes de pensar en el duelo directo por el liderato, los blancos juegan el miércoles en casa contra la Juventus de Turín, que viene de caer en la Serie A, en uno de los duelos más atractivos de la jornada en la Champions League.

Al igual que en todos los demás choques de la jornada, los jugadores permanecieron quietos durante 15 segundos en señal de protesta por el encuentro programado en Miami entre el Villarreal y el Barcelona el 20 de diciembre.