La afición opina: "Tenemos fe de que sí se va a poder ir al Mundial"

La Selección de Guatemala se prepara para disputar uno de los partidos más esperados del año, cuando enfrente este jueves a Panamá en un duelo donde la afición chapina no oculta su emoción ni sus expectativas.

Realizamos un sondeo entre los fanaticos chapines que estuvieron en el banderazo y nos contaron lo que esperan de este duelo clave para soñar con estar en una Copa del Mundo.

"Es un sentimiento indescriptible. Lo hemos soñado desde pequeños, estamos con la ilusión más grande que nunca. En 2006 estuve en el estadio, la diferencia es que ahora dependemos de nosotros", Carlos Díaz (Ingeniero en Sistemas).

"Mi papá me inspiró seguir el futbol. Admiro Óscar Santis y le tengo mucha fe a la Selección de Guatemala. Ya estoy preparado para tirarme de rodillas para festejar si vamos al Mundial", Elías Marroquín (Estudiante de primaria).

"No se puede explicar con palabras lo que estamos viviendo. Tan solo de pensarlo, la piel se me pone chinita. Casi se salen las lágrimas, no por lo que estamos logrando, sino por lo que hemos pasado", Francisco Álvarez (Contador Público).

Hay mucha pasión en los fanticos guatemaltecos que estarán en el estadio para ver a la Sele.

"Es emocionante. El paso que queremos dar nos dejará más cerca de la hazaña de ir al Mundial. Tanta cosa mala que ha pasado, ya es hora de que haya cosas buenas y de alegría", Carlos Sanchinelli (Operador de cómputo).

"Desde que somos pequeños traemos este sentimiento en el corazón, por Guatemala, por el futbol. El anhelo más grande de todo chapín es ver a la Selección en un Mundial. Apoyaré desde casa", Allan Escobar (Perito Contador).

"Estamos a dos finales, hemos disputado bastantes eliminatoria y hemos soñado con este momento de asistir a un Mundial. Desde 1997 no me he perdido ninguna eliminatoria. Tenemos fe de que sí se va a poder", Édgar Ramírez (Dibujante profesional).