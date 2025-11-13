¿Qué pasó? Panamá canceló el reconocimiento del estadio El Trébol

-

La Selección de Panamá decidió cancelar el reconocimiento de cancha programado para este miércoles en el estadio El Trébol, escenario donde enfrentará este jueves 13 de noviembre a Guatemala por la quinta fecha de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

De acuerdo con la información proporcionada por el cuerpo técnico Thomas Christiansen, la medida responde a motivos de planificación, ya que el equipo realizó todo el trabajo físico y táctico durante su concentración en Panamá antes del viaje a territorio guatemalteco. Por ello, consideraron innecesario realizar el reconocimiento en la casa de la Selección de Guatemala.

Cabe resaltar que Christiansen ya había venido al país a inicios de este mes para ver las instalaciones, por lo que ya tenía una idea del reciento. Además, también se sabe que, según la prensa canalera, la Selección no quería exponer a los jugadores por el ambiente hostil.

A pesar de la modificación, el combinado canalero mantiene su enfoque en el compromiso, un duelo clave en sus aspiraciones por mantenerse en la pelea por los primeros puestos del grupo clasificatorio rumbo al Mundial de 2026.