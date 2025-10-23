La pasión no tiene fronteras: Aficionados de Xelajú se hacen notar en Honduras

-

Un buen grupo de aficionados de Xelajú se trasladó hacia San Pedro Sula, Honduras, para estar presente en el duelo contra Real España, por la ida de semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

Los simpatizantes quetzaltecos están ilusionados con ver a su equipo disputando la final del certamen, razón la cual se movilizaron y armaron toda una fiesta en el estadio Francisco Morazán.

Aunque en los graderíos era notorio el color amarillo y negro de los seguidores de la máquina, los hinchas del rebaño también se hicieron escuchar. El sueño es llegar a conquistar un título internacional.