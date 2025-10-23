Versión Impresa
La pasión no tiene fronteras: Aficionados de Xelajú se hacen notar en Honduras

22 de octubre de 2025, 20:55
No importa la cantidad de kilómetros cuando se trata de apoyar al equipo quetzalteco. (Foto: Cortesía Vilcar Fuentes)
Un buen grupo de aficionados de Xelajú se trasladó hacia San Pedro Sula, Honduras, para estar presente en el duelo contra Real España, por la ida de semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

Los simpatizantes quetzaltecos están ilusionados con ver a su equipo disputando la final del certamen, razón la cual se movilizaron y armaron toda una fiesta en el estadio Francisco Morazán.

Aunque en los graderíos era notorio el color amarillo y negro de los seguidores de la máquina, los hinchas del rebaño también se hicieron escuchar. El sueño es llegar a conquistar un título internacional.

