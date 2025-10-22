El goleador Martínez no fue suficiente: Mixco cae ante un Achuapa inspirado

Achuapa cortó una racha negativa de cinco partidos consecutivos sin triunfo, después de vencer 3-2 al líder Mixco, en su partido reprogramado de la décima fecha del Apertura 2025, que aprieta tanto la zona alta de la clasificación como la lucha por la fase final.
Los cebolleros pegaron sobre el minuto 19, cuando Carlos Santos aprovechó un rechazo de Kevin Moscoso, controló en total soledad y sin presión alguna, entró al área por la derecha y sacó un derechazo que entró en el ángulo para poner a festejar a los locales.
Érick Sánchez (32) dijo presente en el marcador, ayudado por un leve desvío en la defensa, para poner el 2-0, aunque Nicolás Martínez, goleador del certamen, recortó distancias en el 41. Al descanso se fueron los jutiapanecos arriba 3-1, gracias a un cabezazo de Alexis Matta, que parecía dar tranquilidad a los suyos.
Pero la segunda mitad trajo un segundo tanto de "Nicogol", al 66, para acercar a los chicharroneros 3-2, aunque el marcador no se movió más.
Con este triunfo, Achuapa se afianzó en la octava posición (última que otorga acceso a fase final), mientras que Mixco continúa líder, pero solamente dos puntos por encima de Municipal.