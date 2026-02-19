Capturan a madre y su hijo luego de encontrarles armas de fuego

Ambos trasladaban revólveres ilegales en Chimaltenango
OTRAS NOTICIAS: ¡Cierres viales! Procesión recorrerá las calles del Centro Histórico este jueves
Durante un operativo de seguridad ciudadana arrestaron a Silvia "N", de 47 años y Luis "N", de 19 años, quienes portaban revólveres de forma ilegal.
Según información compartida por la PNC, la madre y su hijo son de nacionalidad salvadoreña.
La captura se realizó en la zona 3 de Chimaltenango y se le incautaron las armas para fortalecer la investigación correspondiente.