Capturan a madre y su hijo luego de encontrarles armas de fuego

  • Por Reychel Méndez
19 de febrero de 2026, 11:18
Madre e hijo son trasladados en espera de definir su situación penal. (Foto: PNC)

Ambos trasladaban revólveres ilegales en Chimaltenango

Durante un operativo de seguridad ciudadana arrestaron a Silvia "N", de 47 años y Luis "N", de 19 años, quienes portaban revólveres de forma ilegal. 

Según información compartida por la PNC, la madre y su hijo son de nacionalidad salvadoreña. 

La captura se realizó en la zona 3 de Chimaltenango y se le incautaron las armas para fortalecer la investigación correspondiente.

Las armas fueron incautadas. (Foto: PNC)
