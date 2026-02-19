Cierres viales en el Centro Histórico por actividades de Cuaresma

Este jueves se reportan cierres viales en el centro histórico en el inicio de la Cuaresma.
OTRAS NOTICIAS: Las siete procesiones que recorrerán la ciudad esta primera semana de Cuaresma
Desde la mañana de este 19 de febrero las autoridades de tránsito reportan cierres vehiculares en los alrededores del Santuario Arquidiocesano del Señor San José en 5 calle 13 avenida zona 1 capitalina.
La procesión saldrá del templo a las 14:30 horas y tras su recorrido por el centro histórico se espera que ingrese a las 01:00 horas del viernes 20 de febrero.
El cortejo procesional recorrerá calles y avenidas de la zona 1 hasta pasar frente a la Catedral Metropolitana, por lo que las autoridades recomiendan utilizar vías alternas y seguir las instrucciones de los agentes de la PMT.