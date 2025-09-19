La joven de 20 años que se dedicaba a extorsionar y tenía 4 órdenes de captura

-

La mujer se dedica a extorsionar y fue sorprendida en zona 1.

La Policía Nacional Civil (PNC) logró la captura de una mujer que se dedicaba a extorsionar en la zona 1.

La detenida fue identificada como Carmen "N", de 20 años.

Según las autoridades, la mujer ya tenía 4 órdenes de captura en su contra.

Extorsión de fecha 10 de marzo del 2025 emitida por juzgado de Santa Rosa.

Extorsión de forma continuada de fecha 14 de mayo del 2025 requerida por juzgado de Guatemala.

Extorsión de fecha 10 de julio del 2025, por Juzgado de Guatemala.

Asociación ilícita y Obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada, de fecha 22 de abril del 2025 emitida por juzgado de Chimaltenango.

Otras capturas

En lo que va del año ya se suman 1,330 extorsionistas detenidos.

Solo el pasado 10 de septiembre, la PNC informó que se hicieron allanamientos en la ciudad de Guatemala, Villa Nueva, San Juan Sacatepéquez, San Miguel Petapa, Chinautla, San Pedro Ayampuc, Amatitlán, Mixco y en Quetzaltenango.

Durante las diligencias fueron capturadas 16 personas, quienes presuntamente se dedican a cometer extorsiones y que pertenecen a estructuras criminales de la Mara Salvatrucha (MS) y del Barrio 18, según afirmaron las autoridades.

La "Barbie", el caso de la mujer acusada de explotación

El pasado 31 de julio se logró la captura de Irma Eloisa Molina Alvarado de Morales, de 39 años y de nacionalidad salvadoreña, a quien identifican como "la Muñeca o la Barbie".

Según la PNC, Molina Alvarado tenía una orden de captura vigente emitida el 28 de julio de 2025 por un juzgado de Guatemala, por los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos.