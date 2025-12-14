Agente de la PNC habría matado a su pareja en la zona 2

-

Un agente de la Policía Nacional Civil fue notificado de una orden de captura en su contra por el delito de femicidio.

El 12 de diciembre pasado, Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre una pareja herida en un inmueble ubicado en la 13 avenida "A" Barrio Moderno, zona 2 capitalina.

En el lugar, una mujer falleció, mientras el hombre, un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), fue trasladado hacia un hospital al presentar heridas.

Ese día, ambos estaban atados de manos y con señales de violencia. Sin embargo, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, inició la investigación y los primeros indicios señalan que el agente policial fue quien le causó la muerte a la mujer, quien era su pareja.

Este domingo 14 de diciembre, la Fiscalía realizó allanamientos y notificó a Cristian L. sobre una orden de captura en su contra por el delito de femicidio.

"La fiscalía, en conjunto con investigadores del Departamento contra el Delito de Femicidio y analistas de la Unidad de Análisis de Video Digital de la División Especializada en Investigación Criminal, logró establecer que el agente, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, le provocó la muerte a la mujer", dijo el Ministerio Público (MP).

Una mujer fue asesinada en la zona 2, se presume que su pareja, un agente de la PNC, es el responsable. (Foto: Hans Lemus/CBV)

Así los encontraron

En el lugar fueron localizados una mujer y un hombre, ambos atados de las manos y con señales de haber sido golpeados en el rostro, la mujer ya no contaba con signos vitales mientras que el hombre presentaba heridas en el rostro y cráneo, de inmediato le quitaron los cables que tenía amarrados al cuello, con lo que le permitieron volver a respirar con normalidad.

La mujer además de presentar golpes en rostro y cráneo, pudo hacerse notar que la causa de su fallecimiento podría ser estrangulamiento.

El hombre prefirió que sus compañeros lo trasladaran a un centro asistencial, ya que indicó que se encontraba de descanso y que es agente de la Policía Nacional Civil.

Detectives de la unidad de delitos contra la vida, comentaron que en otras ocasiones se han realizado allanamientos en esa vivienda al ser utilizada como punto de venta de drogas.