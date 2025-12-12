Localizan a mujer sin vida y a un agente de la PNC herido dentro de una vivienda

-

En el domicilio se encontró a una mujer fallecida con signos de violencia, a un hombre amarrado y herido, y una especie de altar.

Cerca de la medianoche los Bomberos Voluntarios fueron alertados por residentes de la 13 avenida "A" y 4a calle de la zona 2, Barrio Moderno, donde escucharon gritos de auxilio dentro de una casa del sector.

En el lugar fueron localizados una mujer y un hombre, ambos atados de las manos y con señales de haber sido golpeados en el rostro, la mujer ya no contaba con signos vitales mientras que el hombre presentaba heridas en el rostro y cráneo, de inmediato le quitaron los cables que tenía amarrados al cuello, con lo que le permitieron volver a respirar con normalidad.

Según algunos indicios la mujer trabajaba en alguna cafetería o comedor. (Foto: Hans Lemus/CBV)

La mujer además de presentar golpes en rostro y cráneo, pudo hacerse notar que la causa de su fallecimiento podría ser estrangulamiento.

El hombre prefirió que sus compañeros lo trasladaran a un centro asistencial, ya que indicó que se encontraba de descanso y que es agente de la Policía Nacional Civil.

La víctima una mujer de aproximadamente 30 años no fue identificada. (Foto: Hans Lemus/CBV)

Detectives de la unidad de delitos contra la vida, comentaron que en otras ocasiones se han realizado allanamientos en esa vivienda al ser utilizada como punto de venta de drogas.

Por los indicios que se localizaron, se cree que ahora es usada por pandilleros para realizar una especie de ritos y se presume que la fallecida y el herido eran una especie de tributo para lo que estaban pidiendo.

En una esquina del domicilio encontraron una mesa con veladoras con imágenes. (Foto: Hans Lemus/CBV)

Se investiga si ellos ingresaron por sus propios medios a la casa o fueron obligados bajo amenazas de muerte, dentro de la casa no se localizaron documentos de identificación, pero por algunos indicios se cree que la mujer trabajaba en alguna cafetería o comedor.

El cuerpo fue trasladado a la morgue donde se espera que sea identificado y reclamado por familiares.