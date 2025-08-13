¡Rehenes liberados! Ministro confirma rescate de guardias retenidos en dos prisiones

-

Las autoridades confirmaron la liberación de 11 guardias del Sistema Penitenciario que permanecían como rehenes de los reos en dos prisiones del país.

EN CONTEXTO: Reportan incidentes en el Preventivo de la zona 18

Varias horas han transcurrido desde que iniciaron los disturbios en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en donde varios guardias fueron tomados como rehenes.

En horas de la noche de este 12 de agosto, agentes del Comando Antisecuestros ingresaron a la mencionada cárcel, acompañados de personal de la Procuraduría de Derechos Humanos.

Minutos más tarde, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó que los agentes ya fueron librados.

"Tras una serie de acciones estratégicas, operativas y jurídicas, informo al país que los 11 guardias del Sistema Penitenciario, retenidos por un grupo de pandilleros en Fraijanes 2 y en el Sector 11 de la zona 18, han sido liberados", afirmó Jiménez.

Además, explicó que serán revisados por el equipo médico y posteriormente cada uno será llevado con sus familias.

Dos heridos

Los disturbios ya habían dejado dos heridos, un guardia de seguridad y un privado de libertad.

El guardia del Sistema Penitenciario del sector 11 fue llevado por Bomberos Voluntarios a la emergencia del Hospital Roosevelt con una herida de bala en el hombro.

Mientras que el reo fue atendido por una herida en la rodilla. De acuerdo con información preliminar, el incidente se originó durante un altercado entre reclusos y personal penitenciario.