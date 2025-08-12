Reportan incidentes en el Preventivo de la zona 18

-

El enfrentamiento armado entre la seguridad y privados de libertad dejó al menos dos heridos.

TE PUEDE INTERESAR: Trasladan a líderes del Barrio 18 y Mara Salvatrucha a la cárcel Renovación I

Un enfrentamiento armado dentro del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 dejó como saldo a un guardia de seguridad y a un privado de libertad heridos este martes 12 de agosto.

El guardia del Sistema Penitenciario en del sector 11 fue llevado por Bomberos Voluntarios a la emergencia del Hospital Roosevelt con una herida de bala en el hombro; mientras que el reo fue atendido con una herida en la rodilla por los socorristas que se encuentran en el lugar.

De acuerdo con información preliminar, el incidente se originó durante un altercado entre reclusos y personal penitenciario.

Algunos reclusos armados habrían trepado al techo del penal, en un hecho que podría estar relacionado con el traslado de privados de libertad a la cárcel de Renovación I, en Escuintla.

Ante la tensión en el interior, el ingreso de visitantes permanece restringido. Únicamente los bomberos voluntarios han tenido acceso, bajo resguardo.

Un guardia del sistema penitenciario y un reo resultaron heridos por arma de fuego durante el enfrentamiento. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Ejército interviene

Cerca de las 8:00 autoridades del Ejército de Guatemala y del Sistema Penitenciario mantienen rodeado el centro carcelario como medida de prevención durante este enfrentamiento entre guardias y reclusos armados ubicados en el techo de las instalaciones.

Según las autoridades, seis personas se mantienen como rehenes en medio de este altercado; hasta el momento se desconoce si trata de guardias penitenciaros o visitantes.

*Información en desarrollo