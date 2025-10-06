Los agentes que golpearon a un joven y le pidieron dinero para no "consignarlo"

Al ser descubiertos, los agentes huyeron de la estación.
OTRAS NOTICIAS: Mujer resulta herida tras intento de asalto en la zona 8
Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la subestación del municipio de San Martín Chile Verde, Quetzaltenango, fueron señalados de golpear a un joven que estaba acompañado por su novia, y exigirle dinero a cambio de no consignarlo.
Los pobladores aseguraron que, tras conocerse el incidente, los agentes implicados huyeron del municipio, y al ingresar a la subestación ya no encontraron a ningún elemento en el lugar.
La subestación sufrió daños materiales, ya que algunas personas lanzaron piedras contra las ventanas y otras ingresaron al inmueble en busca de los agentes, provocando destrozos en el cielo falso y otros sectores.
Debido a las denuncias presentadas por los líderes comunitarios y vecinos, la subestación será cerrada temporalmente.
El caso está siendo investigado
La gobernadora departamental, Mayra López, informó vía telefónica que el caso ya está siendo investigado, aunque aclaró que se espera la presentación formal de las denuncias para poder iniciar los procesos administrativos y legales correspondientes.
"De momento la subestación permanecerá cerrada. En los próximos días se retirarán los objetos y pertenencias del edificio. Actualmente hay tres elementos de la PNC, pero únicamente están resguardando las instalaciones", indicó López.
El inmueble donde funcionaba la sede policial pertenece a la municipalidad de San Martín Chile Verde, la cual había cedido el espacio para el funcionamiento de la subestación.
*Con información de Erik Colop