Mujer resulta herida tras intento de asalto en la zona 8

Los sujetos rompieron el vidrio de su auto y dispararon.
Erika Castillo, de 27 años, fue víctima de un intento de asalto en cercanías del estadio del Trébol, zona 8 capitalina.
Personas desconocidas intentaron despojarla de su teléfono celular y le dispararon, según relató ella misma a los socorristas.
Castillo conducía su vehículo cuando los agresores que se conducían a bordo de una motocicleta, se acercaron y rompieron el vidrio del automóvil, ocasionándole heridas por fragmentos de vidrio en la mano y oreja izquierdas.
En medio del ataque, los delincuentes habrían efectuado un disparo que impactó en la carrocería del vehículo, según relató la víctima.
Castillo continuó la marcha hasta la séptima avenida y ruta 6, zona 4, donde fue auxiliada por los Bomberos Municipales, quienes la trasladaron al IGSS de accidentes 7-19 en estado estable.
Crisis nerviosa
El vocero de los Bomberos Municipales, confirmó que la víctima fue hallada con crisis nerviosa y con heridas leves.
Las autoridades investigan el ataque armado, que se suma a los múltiples reportes de violencia e intentos de asalto registrados en distintos puntos de la capital especialmente en las colas de vehículos producidas por el tránsito.