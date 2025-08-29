Agentes PNC bajo investigación por ataque armado en funeraria en zona 1

MP investiga si hubo complicidad o negligencia de los policías durante el ataque ocurrido la noche del 29 de julio en la funeraria.
La Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) investiga a diez agentes por su posible abandono de puestos durante un ataque armado ocurrido en un velorio en la zona 1.
Entre los uniformados implicados se encuentran un comisario, dos oficiales segundos y siete policías asignados a la Comisaría 11 y a la División de Protección.
Según Rolfin Saúl Cornel, jefe de la Inspectoría General, los agentes fueron retirados de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones, que podrían durar alrededor de dos meses.
Posteriormente, los expedientes serán enviados al tribunal disciplinario, donde se determinará si corresponde aplicar sanciones que van desde la suspensión de 21 a 30 días hasta la destitución de los implicados.
Sobre el crimen
El Ministerio Público (MP) también analiza los hechos para establecer si existió complicidad o negligencia de los policías durante el ataque ocurrido la noche del 29 de julio en la funeraria ubicada en la avenida Centroamérica y 17 calle.
Los agente se encontraban custodiando el funeral de Jeiber Gabriel Vargas Ávila, supuesto pandillero del Barrio 18 que fue asesinado mientras trabajaba en un taller mecánico en zona 9.
Imágenes difundidas por Noti 7 revela el momento del ataque desde el interior de la funeraria donde varias personas murieron y resultaron heridas.