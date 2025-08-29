Agentes PNC bajo investigación por ataque armado en funeraria en zona 1

-

MP investiga si hubo complicidad o negligencia de los policías durante el ataque ocurrido la noche del 29 de julio en la funeraria.

La Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) investiga a diez agentes por su posible abandono de puestos durante un ataque armado ocurrido en un velorio en la zona 1.

Entre los uniformados implicados se encuentran un comisario, dos oficiales segundos y siete policías asignados a la Comisaría 11 y a la División de Protección.

52 indicios de casquillos de arma de fuego quedaron sobre la vía pública tras el ataque armado. (Foto: Wilder López/Soy502)

Según Rolfin Saúl Cornel, jefe de la Inspectoría General, los agentes fueron retirados de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones, que podrían durar alrededor de dos meses.

Agentes PNC podrían ser destituidos si se comprueba complicidad. (Foto: Wilder López)

Posteriormente, los expedientes serán enviados al tribunal disciplinario, donde se determinará si corresponde aplicar sanciones que van desde la suspensión de 21 a 30 días hasta la destitución de los implicados.

Sobre el crimen

El Ministerio Público (MP) también analiza los hechos para establecer si existió complicidad o negligencia de los policías durante el ataque ocurrido la noche del 29 de julio en la funeraria ubicada en la avenida Centroamérica y 17 calle.

Captan el momento en que se produjo una balacera en una funeraria de la zona 1 capitalina. Video: cortesía pic.twitter.com/9BiGgYAS8n — Verónica Gamboa (@VeronicaGSoy502) July 31, 2025

Los agente se encontraban custodiando el funeral de Jeiber Gabriel Vargas Ávila, supuesto pandillero del Barrio 18 que fue asesinado mientras trabajaba en un taller mecánico en zona 9.

Al parecer los agentes PNC abandonaron su puesto minutos antes del ataque armado en la funeraria. (Foto: Wilder López/Soy502)

Imágenes difundidas por Noti 7 revela el momento del ataque desde el interior de la funeraria donde varias personas murieron y resultaron heridas.

Video Noti 7 pic.twitter.com/Jwy7ubMwIB — Verónica Gamboa (@VC_gamboa) August 1, 2025

