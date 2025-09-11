Versión Impresa
Condenan a policías por exigir dinero a un hombre y amenazarlo

  • Por Susana Manai
11 de septiembre de 2025, 14:51
Dos agentes PNC fue condenados por el delito de abuso de autoridad. (Foto: Archivo/Soy502)

La víctima les dio el dinero a los agentes y después realizó la denuncia.  

Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron condenados a un año y diez meses de prisión por el delito de abuso de autoridad.

De acuerdo con la investigación, el 1 de junio de este año, en el kilómetro 80 de la ruta hacia Puerto San José, Escuintla, los agentes detuvieron a un hombre que viajaba en motocicleta.

Luego de revisar sus documentos personales y la licencia de portación de arma de fuego, los cuales estaban en orden, le exigieron Q5 mil a cambio de devolverle los papeles. Además, amenazaron con retenerlo si no les entregaba el dinero. 

El conductor presentó en orden sus documentos, pero fue amenazado por los agentes PNC. (Foto ilustrativa: istock)
El ciudadano entregó Q4 mil a los agentes y después presentó la denuncia correspondiente.

La sentencia fue dictada por el Juzgado Tercero Pluripersonal de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, a solicitud de la Agencia Fiscal de Delitos contra Activistas y Defensores de Derechos Humanos, de la Fiscalía de Derechos Humanos.

  Últimas noticias de Guatemala

