Condenan a policías por exigir dinero a un hombre y amenazarlo

Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron condenados a un año y diez meses de prisión por el delito de abuso de autoridad.
De acuerdo con la investigación, el 1 de junio de este año, en el kilómetro 80 de la ruta hacia Puerto San José, Escuintla, los agentes detuvieron a un hombre que viajaba en motocicleta.
Luego de revisar sus documentos personales y la licencia de portación de arma de fuego, los cuales estaban en orden, le exigieron Q5 mil a cambio de devolverle los papeles. Además, amenazaron con retenerlo si no les entregaba el dinero.
El ciudadano entregó Q4 mil a los agentes y después presentó la denuncia correspondiente.
La sentencia fue dictada por el Juzgado Tercero Pluripersonal de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, a solicitud de la Agencia Fiscal de Delitos contra Activistas y Defensores de Derechos Humanos, de la Fiscalía de Derechos Humanos.