Capturan a hombre una década después de matar a su víctima con una tijera

Un testigo declaró que la discusión se convirtió en pelea momentos antes del ataque.
Diez años después de permanecer prófugo, Elvin M. fue capturado y sentenciado como responsable de causar la muerte de otra persona con una tijera el 1 de mayo de 2015.
De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió en el inmueble donde el victimario y la víctima residían.
Un testigo relató que ambos consumían bebidas alcohólicas cuando iniciaron una discusión que se tornó en pelea.
Durante el enfrentamiento, el agresor utilizó una tijera y provocó una herida de gravedad a su víctima; quien falleció en el Hospital Nacional de Chimaltenango.
Tras el ataque, el responsable huyó del lugar y el Ministerio Público (MP) solicitó la orden de aprehensión desde entonces. La captura se concretó en 2025 por medio de la Policía Nacional Civil (PNC)
Durante el debate oral y público, la Fiscalía del Ministerio Público presentó pruebas que permitieron a la jueza unipersonal de sentencia dictar la condena de 15 años por homicidio.