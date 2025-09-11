Versión Impresa
Capturan a hombre una década después de matar a su víctima con una tijera

  • Por Susana Manai
11 de septiembre de 2025, 12:18
El agresor se dio a la fuga desde el ataque y fue capturado diez años después. (Foto ilustrativa: isotck)

El agresor se dio a la fuga desde el ataque y fue capturado diez años después. (Foto ilustrativa: isotck)

Un testigo declaró que la discusión se convirtió en pelea momentos antes del ataque. 

Diez años después de permanecer prófugo, Elvin M. fue capturado y sentenciado como responsable de causar la muerte de otra persona con una tijera el 1 de mayo de 2015.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió en el inmueble donde el victimario y la víctima residían.

Un testigo relató que ambos consumían bebidas alcohólicas cuando iniciaron una discusión que se tornó en pelea. 

La víctima recibió una herida de gravedad que le provocó la muerte cuando se encontraba en el hospital. (Foto ilustrativa: istock)
La víctima recibió una herida de gravedad que le provocó la muerte cuando se encontraba en el hospital. (Foto ilustrativa: istock)

Durante el enfrentamiento, el agresor utilizó una tijera y provocó una herida de gravedad a su víctima; quien falleció en el Hospital Nacional de Chimaltenango.

Tras el ataque, el responsable huyó del lugar y el Ministerio Público (MP) solicitó la orden de aprehensión desde entonces. La captura se concretó en 2025 por medio de la Policía Nacional Civil (PNC)

Durante el debate oral y público, la Fiscalía del Ministerio Público presentó pruebas que permitieron a la jueza unipersonal de sentencia dictar la condena de 15 años por homicidio.

