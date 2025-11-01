Versión Impresa
Aglomeración en Cementerio de Villa Nueva deja varios heridos (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
01 de noviembre de 2025, 07:36
Varios menores quedaron atrapados entre la multitud. (Foto:&nbsp;Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva)

Una fuerte aglomeración ocurrió a las afueras del cementerio, lo que impidió la circulación y provocó empujones y lesiones entre la multitud. Varios niños quedaron atrapados.

Desde la noche del viernes 31 de octubre a la madrugada del 1 de noviembre, varios visitantes se iniciaron a movilizar a las afueras del Cementerio de Villa Nueva.

La afluencia de personas y las ventas ubicadas a orillas de la calle generaron una aglomeración en la calle principal, donde la circulación era imposible.

En redes sociales circula un video que muestra como muchas personas quedaron atrapadas y ante la desesperación y el estrés de la situación, comenzaron a empujarse y a lesionarse entre sí.

En la multitud había muchos niños atrapados sin posibilidad de movilizarse, dado que a las orillas de la calle estaban ubicadas las ventas.

Según testigos se reportaron 15 personas heridas, las cuales fueron trasladadas a diversos hospitales. 

Así se vivió:

La vocera de la Municipalidad de San Miguel Petapa, informo que personas en estado de ebriedad habrían comenzado a generar disturbios en el lugar, lo que impedía la movilización.

Esta madrugada, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron controlar la situación.

Horarios de visita:

