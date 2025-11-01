Aglomeración en Cementerio de Villa Nueva deja varios heridos (video)

Una fuerte aglomeración ocurrió a las afueras del cementerio, lo que impidió la circulación y provocó empujones y lesiones entre la multitud. Varios niños quedaron atrapados.
Desde la noche del viernes 31 de octubre a la madrugada del 1 de noviembre, varios visitantes se iniciaron a movilizar a las afueras del Cementerio de Villa Nueva.
La afluencia de personas y las ventas ubicadas a orillas de la calle generaron una aglomeración en la calle principal, donde la circulación era imposible.
En redes sociales circula un video que muestra como muchas personas quedaron atrapadas y ante la desesperación y el estrés de la situación, comenzaron a empujarse y a lesionarse entre sí.
En la multitud había muchos niños atrapados sin posibilidad de movilizarse, dado que a las orillas de la calle estaban ubicadas las ventas.
Según testigos se reportaron 15 personas heridas, las cuales fueron trasladadas a diversos hospitales.
Así se vivió:
La vocera de la Municipalidad de San Miguel Petapa, informo que personas en estado de ebriedad habrían comenzado a generar disturbios en el lugar, lo que impedía la movilización.
Esta madrugada, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron controlar la situación.
Horarios de visita: