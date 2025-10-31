¡Atención! Anuncian cierre vehicular frente a Cementerio de Villa Nueva

-

La PMT de Villa Nueva afirma que se han instalado puestos de venta autorizados para flores y adornos, buscando ordenar la movilidad vial y facilitar la compra de flores a los ciudadanos que se dirigen a los cementerios de la localidad.

A partir de este viernes inicia la afluencia de visitantes a los distintos cementerios por las celebraciones de la época.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, anunció que se han instalado distintos puestos para la compra de flores y adornos por parte de vendedores en la vía pública.

Inician a ubicarse ventas de flores a un costado de la vía pública en Cementerio General de Villa Nueva, a las 10:00 horas se realiza cierre vehicular este 31 de octubre. pic.twitter.com/zgVjZRubE9 — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) October 31, 2025

Por lo que a partir de las 10:00 horas se tendrá un cierre vehicular, en el tramo de la 10a. a la 16a. avenida de la zona 4 de Villa Nueva.

Que, de acuerdo al Plan Nacional de Contingencia, coordinado por la Policía Nacional Civil (PNC), Bomberos Voluntarios, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Cruz Roja de Guatemala y el Ministerio de Salud, establecerán medidas de seguridad para los visitantes y personas que circulan en el área de los cementerios.