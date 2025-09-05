Versión Impresa
Se agotan las entradas para ver a Ricardo Arjona en Argentina

  • Por Selene Mejía
05 de septiembre de 2025, 11:11
Ricardo Arjona agotó las entradas. (Foto: Oficial)

Las entradas para los shows "Lo que el SECO no dijo" se agotaron en Argentina. 

Arjona agradeció con un video las 10 fechas completas en el país del sur. 

El guatemalteco no puede esperar a reunirse con los fans que lo vieron crecer como artista. 

En un tiempo récord los días que se presentará el cantautor se agotaron. 

Las fechas son: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo de 2026. 

La gira estará llena de recuerdos y de los momentos más importantes de la vida de Ricardo Arjona. 

Amigos del alma

A la residencia guatemalteca asistirá las personas que significan mucho en la carrera y en la vida del artista. Arjona invitó personalmente a sus ex alumnos y a sus compañeros de universidad, en un encuentro que promete muchas emociones. 

