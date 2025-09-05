Se agotan las entradas para ver a Ricardo Arjona en Argentina

Las entradas para los shows "Lo que el SECO no dijo" se agotaron en Argentina.
OTRAS NOTICIAS: ¡10 fechas! Ricardo Arjona arrasa con conciertos en Argentina
Arjona agradeció con un video las 10 fechas completas en el país del sur.
El guatemalteco no puede esperar a reunirse con los fans que lo vieron crecer como artista.
En un tiempo récord los días que se presentará el cantautor se agotaron.
Las fechas son: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo de 2026.
La gira estará llena de recuerdos y de los momentos más importantes de la vida de Ricardo Arjona.
Amigos del alma
A la residencia guatemalteca asistirá las personas que significan mucho en la carrera y en la vida del artista. Arjona invitó personalmente a sus ex alumnos y a sus compañeros de universidad, en un encuentro que promete muchas emociones.
MIRA: