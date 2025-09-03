Nueva fecha de Ricardo Arjona en Argentina tras agotar entradas

-

Las entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Argentina se agotaron, ahora abrió una nueva fecha.

EN CONTEXTO: Se revelan las fechas de Ricardo Arjona en Argentina y Chile

Luego de que los días 1, 2 , 3 y 7 de mayo del 2026 en el Movistar Arena, Buenos Aires, se agotaran rápido, el guatemalteco lanzó un día más para disfrutar de su show.

El guatemalteco logró un récord en taquilla en el país donde buscó oportunidades hace varios años, emocionado de reencontrarse con el país que le dio la oportunidad de internacionalizarse.

"Lo que el SECO no dijo" fue un éxito, tanto en la residencia en Guatemala, como en las fechas en Estados Unidos, ahora también en los primeros países de Sudamérica que anunció.

"Empezamos con 2 arenas y en horas vamos por 5. Gracias, Argentina", publicó el cantautor en una fotografía en sus historias, usando una camisola de Argentina, al ver la reacción de sus fans.

Nueva Fecha

El guatemalteco habilitó el 11 de mayo en el Movistar Arena a la espera que también se agote.

Foto: Instagram.