Agua Pura Salvavidas y Fundecán refuerzan la prevención del cáncer

Durante septiembre y octubre, Agua Pura Salvavidas y la Fundación Amigos Contra El Cáncer (Fundecán), se unen un año más con la campaña de prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Bajo el concepto: "La detección temprana Salva Vidas", se busca generar conciencia sobre la importancia de detectar en cáncer de mama a tiempo, haciendo un llamado a la mujer guatemalteca a realizarse el autoexamen.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

Esta iniciativa se realiza en apoyo a Fundecán, organización dedicada a combatir el cáncer de mama en el país y con quien Agua Pura Salvavidas se ha unido para llevar este mensaje a miles de hogares en el país.

“ Creemos profundamente que la detección temprana Salva Vidas. Requiere valor reconocer la importancia de cuidarse, prevenir y actuar a tiempo frente a una enfermedad que afecta a miles de mujeres cada año. ” Claudia Lara , gerente de Marca de Agua Pura Salvavidas.

La campaña inició con el patrocinio de la Carrera Fundecán Salvavidas, superando año con año todas las expectativas. Además, Agua Pura Salvavidas presentará una edición especial de su garrafón con tapa rosada y una versión de 20 onzas con etiqueta de concientización.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

Estos productos estarán disponibles en todo el país, acompañados de un volante informativo que explica cómo realizar el autoexamen, reforzando así el mensaje de prevención.

“ La alianza con Fundecán refleja nuestro compromiso con la salud y la vida, llevando un mensaje de esperanza a cada rincón de Guatemala. El cáncer de mama tiene altas probabilidades de cura si se detecta a tiempo. ” Claudia Lara , gerente de Marca de Agua Pura Salvavidas.

Aunque el cáncer de mama afecta principalmente a mujeres, también puede presentarse en hombres. Por ello, la campaña enfatiza que la prevención es clave y que el coraje de cuidar la salud puede marcar la diferencia.

La colaboración entre Agua Pura Salvavidas y Fundecán ha sido clave para ampliar el alcance de la campaña, facilitando tratamientos de radioterapia y difundiendo el mensaje de detección temprana en todo el país.

“ El respaldo constante de Agua Pura Salvavidas nos permite no solo brindar tratamiento a mujeres de escasos recursos, sino también llevar un mensaje vital de prevención a comunidades que de otra forma no podríamos alcanzar. ” Isabel Herbruger , presidenta de Fundecán.

Agua Pura Salvavidas y Fundecán invitan a todos los guatemaltecos a sumarse a esta causa. Puedes comunicarte al teléfono 2228-6202 para obtener información adicional.