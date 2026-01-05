Comienzan los trabajos del Aerometro en la ciudad (video)

-

La Municipalidad de Guatemala inició con los trabajos de construcción del primer sistema de electromovilidad por cable aéreo en Centroamérica.

A partir de este lunes 5 de enero inician los trabajos de construcción del Aerometro, un proyecto que busca mejorar la movilidad y la conexión en la ciudad.

Autoridades municipales anunciaron que desde este lunes deberás tomar en cuenta la reducción temporal de carriles que estarán habilitados durante el desarrollo del proyecto.

Los trabajos se realizan en la 12 calle Montúfar, zona 9.

(Foto: Estuardo Paredes/Soy502)

Un ambicioso proyecto

Con una línea aérea de 8.9 kilómetros y más de 490 góndolas de desplazamiento continuo, cada una con capacidad para 12 o 16 personas, el Aerometro está diseñado para mover a grandes cantidades de pasajeros de forma rápida y ordenada.

Este innovador transporte colectivo promete ser una alternativa rápida y eficiente que reduce los tiempos de traslado y mejorará significativamente la calidad de vida de los ciudadanos.

Además de mejorar los tiempos de traslado, el proyecto contempla la revitalización de 20 mil metros cuadrados de espacio público en sus áreas de influencia, lo que contribuiría a la creación de un entorno urbano más accesible y estético.

El recorrido que realizará este transporte será desde el Molino de Las Flores hasta la Plaza España. Durante su trayecto contará con nueve estaciones.