Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, se casa en secreto

  • Por Selene Mejía
05 de enero de 2026, 09:58
Jesaeelys contrajo matrimonio y lo guardó hasta ahora. (Foto: Instagram)

Jesaeelys contrajo matrimonio y lo guardó hasta ahora. (Foto: Instagram)

Jesaaelys, la hija menor de Daddy Yankee, reveló que se casó en octubre de 2025.

La joven de 29 años decidió guardar silencio durante tres meses y recientemente sorprendió al compartir la noticia.

"Octubre 4, 2025 me casé con el amor de mi vida", expresó junto a fotografías de ese momento especial junto a su esposo Carlos Olmo.

Su madre, Mireddys González, la acompañó ante el altar y llamó la atención la ausencia de Raymond Ayala. 

Se desconoce si Jesaaelys invitó a su padre, por el momento el cantante no se ha pronunciado. En el enlace lució un vestido blanco de tirantes y la parte de abajo de paletones, que se movía con su paso.

Al parecer padre e hija están distanciados desde el divorcio y pleito legal entre Yankee y Mireddys.

jesaeelys boda secreta hija daddy yankee 1
jesaeelys boda secreta hija daddy yankee 2
jesaeelys boda secreta hija daddy yankee 3
jesaeelys boda secreta hija daddy yankee 4
jesaeelys boda secreta hija daddy yankee 5
jesaeelys boda secreta hija daddy yankee 6
jesaeelys boda secreta hija daddy yankee 7
