Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, se casa en secreto

Jesaaelys, la hija menor de Daddy Yankee, reveló que se casó en octubre de 2025.
La joven de 29 años decidió guardar silencio durante tres meses y recientemente sorprendió al compartir la noticia.
"Octubre 4, 2025 me casé con el amor de mi vida", expresó junto a fotografías de ese momento especial junto a su esposo Carlos Olmo.
Su madre, Mireddys González, la acompañó ante el altar y llamó la atención la ausencia de Raymond Ayala.
Se desconoce si Jesaaelys invitó a su padre, por el momento el cantante no se ha pronunciado. En el enlace lució un vestido blanco de tirantes y la parte de abajo de paletones, que se movía con su paso.
Al parecer padre e hija están distanciados desde el divorcio y pleito legal entre Yankee y Mireddys.
