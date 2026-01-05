Graban a conductor que atropella a varias personas y sigue la marcha

Aparentemente el piloto conducía a alta velocidad en estado de ebriedad.
En redes sociales circulan varios videos de cámaras de vigilancia de Santa Cruz del Quiché donde se evidencia que un vehículo tipo Pick up atropella a varios peatones y sigue la marcha.
Tras el hecho ocurrido el domingo 4 de enero Bomberos Voluntarios Departamentales brindaron atención prehospitalaria a los afectados. Tras el percance no se reportaron fallecidos.
Según información preliminar, el hombre fue detenido por elementos de la Policía Nacional Civil.
Asimismo se ha viralizado otro video donde se puede observar como el vehículo lleva en la parte de enfrente una motocicleta incrustada, luego de unos segundos logra pasarle encima.
Según varios testigos, el piloto ya había colisionado contra otros vehículos que estaban estacionados.