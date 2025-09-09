Así se encuentra la ruta al pacífico por agujero hacia la capital

-

El agujero en Aguilar Batres al norte también afecta el tránsito hacia el sur.

TE PUEDE INTERESAR: Bus empotrado en ciudad Quetzal complica tránsito hacia ciudad Guatemala

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que el agujero registrado en la calzada Aguilar Batres genera afectaciones en el tránsito vehicular hacia el norte, así como en el sur desde Aguilar Batres y 46 calle.

Las estructuras de retorno en la ruta también provocan detenciones en la movilidad hacia el sur en los puntos de Cenma, kilómetros 13, 15 y 17, incluyendo el túnel.

(Foto: PMT Villa Nueva)

Las autoridades de tránsito mantienen monitoreo de la zona para orientar a los conductores y recomendar rutas alternas.

Agujero complica el tránsito de Villa Nueva a la ciudad de Guatemala

En la mañana de este martes la PMT de Villa Nueva advirtió sobre tránsito lento desde el kilómetro 15 de la CA-9 hacia la ciudad capital.

El congestionamiento se origina por un agujero ubicado en Aguilar Batres y 45 calle, lo que ha reducido la circulación de vehículos en el sector.

Km 15 CA-9 con #TransitoVN muy lento. Agujero en Aguilar Batres y 45 calle genera estas complicaciones. pic.twitter.com/Azf4UgnqGU — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 9, 2025

Henry Quevedo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva explica que debido a trabajos que se realizaron en el vía el lunes 8 de septiembre, se formó un agujero.

Esta situación se debe a que el material no quedó compactado tras los trabajos realizados. El carril derecho hacia la ciudad se ve reducido, lo que impacta la movilidad.

Algunos conductores que no notaron el agujero cayeron en él, presentando desperfectos mecánicos.

Ahora la información del #TransitoVN de las 06:00 horas del 09-09-2025. pic.twitter.com/p00pd0b51U — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 9, 2025

Las autoridades recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas para evitar mayores retrasos.