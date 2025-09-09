Bus empotrado en ciudad Quetzal complica tránsito hacia ciudad Guatemala

Un bus quedó empotrado en el kilómetro 20 de la ruta a Ciudad Quetzal en horas de la madrugada de este martes, luego de que el vehículo presentara fallas en el sistema de frenos.

El percance mantiene bloqueado el carril en dirección a la Ciudad de Guatemala, lo que genera complicaciones en el tránsito de la zona.

Además, afecta a los vecinos que salen desde la colonia El Milagro hacia Lo de Bran y se dirigen al bulevar El Camionero para conectarse a la calzada San Juan.

Las autoridades de tránsito informaron que no se registraron personas heridas, sin embargo, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Juan Sacatepéquez informó que el piloto del bus se dio a la fuga.

Tras el percance el piloto se dio a la fuga. (Foto: PMT San Juan Sacatepéquez)