Agustina Bazterrica enamora con sus letras en Guatemala

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Agustina Bazterrica provocó la reunión masiva de fanáticos guatemaltecos emocionados por conocer en persona a la autora de "Cadáver Exquisito".

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La argentina compartió su inspiración y su historia con las palabras, reivindicando la escritura como un arma de pensamiento crítico y unidad, en una noche llena de anécdotas, celebrada el 28 de mayo, junto a un amplio club de lectura que abarrotó la sala.

Foto: José Luis Pos/Colaborador.

"Estoy emocionada por la cantidad de personas que vinieron a visitarme, ¡gracias Guatemala! voy a volver como turista" aseguró al inició de su conversatorio junto al ganador del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2025, Adolfo Méndez Vides.

"Desde antes de saber qué es ser escritora, en el colegio, con faltas de ortografía, hacía microcuentos, que luego publicaban en los pasillos, no escribo para ganar premios o que me produzcan, escribo lo que me gusta, o que me sale del alma", contó.

Foto: José Luis Pos.

"En lo que escribo se filtra lo queme parece injusto, lo que me interpela, en 'Cadáver Exquisito', al protagonista le regala una mujer sin cuerdas vocales, lo que pasa en el libro lo puedes leer desde el sistema que nos hace naturalizar comernos los unos a los otros".

Foto: José Luis Pos/Colaborador.

En la historia se plantea un mundo donde un virus letal afecta a los animales, obligando a los gobiernos a legalizar la cría, matanza y procesamiento de carne humana.

"Pensé en un virus porque a simple vista no lo podés ver y esto crea un miedo, a la incertidumbre, a no saber a qué te enfrentas", explicó de su obra lanzada en 2017, incluso antes de la pandemia ocurrida en 2020.

Foto: José Luis Pos/Colaborador.

Cada uno de sus textos tiene un poquito de sus vivencias, como "Las indignas", su favorita, que nace de su experiencia como alumna en un colegio de monjas.

¿Cómo conseguir sus los libros de Agustina?

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MIRA:

La autora argentina Agustina Bazterrica causa furor en #Guatemala @soy_502 #CadáverExquisito pic.twitter.com/unVL5397Pu — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) May 30, 2026