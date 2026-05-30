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Yandel expresa su emoción por estar en Guatemala

  • Por Selene Mejía
29 de mayo de 2026, 18:29
Yandel tendrá dos presentaciones. (Foto: Oficial)

Yandel tendrá dos presentaciones. (Foto: Oficial)

Yandel ya está en el país y presumió con una frase que compartió: "next Stop hoy Guatemala". 

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El puertorriqueño se prepara para sus dos shows este 29 y 30 de mayo, donde las letras del reguetón se unen a la música sinfónica. 

@2mundosca

Yandel Sinfónico Una noche que no se repite. 29 de mayo ️ Entradas en eticket.gt Cuotas BAC disponibles

♬ original sound - 2Mundos Agency

Desde el aire, en un jet privado, el músico mostró un extracto de la ciudad de Guatemala y avisó a quienes llegarán a la cita, que se preparen para bailar y disfrutar con temas nostálgicos. 

"Aquí estamos llegando a Guatemala, activos, prepárense, que se tiren para el concierto, Qué duro se ve desde arriba, qué película", expresó. 

El famoso compartió su emoción por reencontrarse con sus fans, al ver las áreas residenciales a varios metros desde el cielo invitó a todos a no perderse este encuentro. 

Yandel Sinfónico

Se presenta este Viernes, 29 y 30 de mayo de 2026 en explanada 5, ubicada en la 12 Avenida y Calle Mariscal Cruz, zona 5. 

Precios: 

MESAS ULTRA FAN

BOLETO + FEE - Q885.00 + Q130.00, Q1,015.00

SILLAS FAN

BOLETO + FEE - Q655.00 + Q100.00, Q755.00

FAN

BOLETO + FEE - Q425.00 + Q65.00, Q490.00

Ingresa aquí. 

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