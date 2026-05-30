Yandel expresa su emoción por estar en Guatemala

Yandel ya está en el país y presumió con una frase que compartió: "next Stop hoy Guatemala".
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El puertorriqueño se prepara para sus dos shows este 29 y 30 de mayo, donde las letras del reguetón se unen a la música sinfónica.
Desde el aire, en un jet privado, el músico mostró un extracto de la ciudad de Guatemala y avisó a quienes llegarán a la cita, que se preparen para bailar y disfrutar con temas nostálgicos.
"Aquí estamos llegando a Guatemala, activos, prepárense, que se tiren para el concierto, Qué duro se ve desde arriba, qué película", expresó.
El famoso compartió su emoción por reencontrarse con sus fans, al ver las áreas residenciales a varios metros desde el cielo invitó a todos a no perderse este encuentro.
Yandel Sinfónico
Se presenta este Viernes, 29 y 30 de mayo de 2026 en explanada 5, ubicada en la 12 Avenida y Calle Mariscal Cruz, zona 5.
Precios:
MESAS ULTRA FAN
BOLETO + FEE - Q885.00 + Q130.00, Q1,015.00
SILLAS FAN
BOLETO + FEE - Q655.00 + Q100.00, Q755.00
FAN
BOLETO + FEE - Q425.00 + Q65.00, Q490.00
Ingresa aquí.
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