Capturan a una mujer con cuatro loros en peligro de extinción

Los cuatro loros con los que fue sorprendida la ahora detenida, son polluelos.
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La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Flor de María "N", de 28 años, en la aldea El Rancho, en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.
Esta mujer fue sorprendida por agentes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) con cuatro loros polluelos de la especie frente naranja (atolero o chocoyo).
La detenida no contaba con documentación extendida por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), según indicaron las autoridades.
Cabe destacar que dicha especie se encuentra en peligro de extinción, por lo que la mujer fue puesta a disposición del juzgado correspondiente.