Dejan sin efecto elección de Walter Mazariegos como rector de la USAC

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Resolución en definitiva deja sin efecto elección de Walter Mazariegos como Rector de la USAC, período 2026-2030.

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El Juzgado Décimo Quinto del Ramo Civil, constituido en Tribunal de Amparo resolvió en definitiva una acción de amparo con la que deja sin efecto la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (USAC).

La acción, otorgada con anterioridad de manera provisional, fue presentada por la agrupación Usac-Dire y desconoce el Acta 10-2026 con la que se aprobó dicha elección por parte del Consejo Superior Univeraitario (CSU).

Además, se ordena a realizar una nueva elección de electores de la Facultad de Ingeniería, Colegio de Arquitectos y Colegio de Ingenieros Químicos.

También se dio un plazo de res días, al Tribunal Electoral del Colegio de Humanidades a requerir información a la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales sobre lo resuelto en el recurso de apelación planteado por la oposición.

El juzgado constituido en tribunal de amparo emitió una resolucion definitiva sobre el caso de la elección de Mazariegos. (Foto: Captura de pantalla/Soy502)

Sobre la elección

La elección de Mazariegos se efectuó el pasado 8 de abril en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, en Antigua Guatemala.

Durante dicha elección, únicamente habían sido acreditados 75 electores de los cuales 23 rompieron cuorum.

Mazariegos fue electo Rector de la USAC, período 2026-2030 con el voto de 52 electores.