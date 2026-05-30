¡Queda grabado! Hombre abandona a dos perros que terminaron siendo rescatados (video)

-

Trabajadores de la Municipalidad de Guatemala rescataron a los caninos que habían sido abandonados en la vía pública.

OTRAS NOTICIAS: Alumnas resultan intoxicadas en una escuela de zona 1

Cámaras de seguridad grabaron el momento en que ocurre el abandono de dos perros en la ciudad capital.

En las imágenes se observa a un hombre que camina en compañía de dos perros, a quienes sujeta con correas. Sin embargo, al llegar a un parque, el individuo suelta a los caninos y aparentemente disimula que habla por celular mientras camina con la intención de alejarse.

Los perros al darse cuenta que continúa caminando, lo persiguen, por lo que el hombre regresa para intentar perderlos nuevamente. Posteriormente, otras personas comienzan a acariciar a los animales y el dueño niega conocerlos.

En un momento de distracción, el dueño se retira del lugar y deja abandonados a los perros, quienes terminan siendo rescatados por trabajadores de la Municipalidad de Guatemala.

Mira aquí el video:

"Están a salvo"

La Dirección de Bienestar Animal de la Municipalidad por medio del Centro de Atención Canino indicó que "los cachorros ya están a salvo" y que en los próximos días brindarán información por medio de sus redes sociales sobre el proceso de recuperación y cuidado que recibirán los caninos.

Asimismo, las autoridades recalcaron lo siguiente: "Abandonar a un animal no es una falta menor. Es una conducta que la Ley de Protección y Bienestar Animal reconoce como una infracción muy grave".

De momento se desconoce el paradero del responsable de este abandono animal.