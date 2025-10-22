AI SUMMIT: Lidera la transformación empresarial con Inteligencia Artificial

Universidad Galileo invita a profesionales de marketing, finanzas y tecnología al Westin Camino Real del 18 al 19 de noviembre para su AI SUMMIT LATAM 2025.
Este evento ha sido creado con la intención de fomentar espacios para aprender, discutir e intercambiar ideas alrededor de las innovaciones tecnológicas, brindando las herramientas para liderar en esta nueva era digital.
El impacto de la Inteligencia Artificial (IA), está creando ventajas competitivas en todas las industrias. En finanzas, revoluciona la gestión de riesgos; en marketing, permite una personalización a gran escala con aumentos de productividad; y así sucesivamente, en diferentes áreas.
La agenda preparada para esta nueva edición del AI SUMMIT, contiene:
- Conferencias con Líderes Globales: Más de 35 expertos internacionales que están liderando la implementación de IA en las organizaciones más innovadoras del mundo.
- Talleres Prácticos y Especializados: Poniendo en práctica la teoría en workshops, donde los asistentes aprenderán a usar herramientas de vanguardia como agentes de IA y soluciones, como Copilot, para resolver problemas de negocio reales.
- Paneles de Experiencia con Casos Reales: Esta es la oportunidad para aprender de los casos de éxito, desafíos y resultados de compañías pioneras en Latinoamérica.
- Networking: Un espacio que facilita la conexión con directivos, fundadores de startups y líderes de opinión para forjar alianzas estratégicas.
Para conocer la agenda y asegurar tu entrada, visita el sitio oficial del evento.