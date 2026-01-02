Incendio arrasa con locales en mercado en la zona 6 de Mixco (Video)

-

El 1 de enero ha sido marcado por los incendios que han atendido los bomberos en diversas partes de la ciudad y del país.

OTRAS NOTICIAS: Incendios marcan las emergencias atendidas por bomberos este 1 de enero

Un incendio se produce en el mercado La Carolingia, en la zona 6 de Mixco, reportan los cuerpos de socorro.

En imágenes compartidas por los bomberos Municipales se puede observar a los apagafuegos buscando la manera de sofocar las llamas y evitar que se propague hacia otros lugares.

Un incendio se produce en el mercado La Carolingia, en la zona 6 de Mixco, informan los @bomberosmuni pic.twitter.com/dcKmoQMcaC — Soy 502 (@soy_502) January 2, 2026

Vecinos y locatarios colaboran en las labores de apagar el incendio.

Las autoridades han trabajado en varios siniestros durante el 1 de enero de 2026, algunos provocados por la mala manipulación de pirotecnia.