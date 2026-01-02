Versión Impresa
Incendio arrasa con locales en mercado en la zona 6 de Mixco (Video)

  • Por Fredy Hernández
01 de enero de 2026, 19:21
Los bomberos luchan para controlar las llamas que se originan en este recinto comercial. (Foto: Shutterstock)

El 1 de enero ha sido marcado por los incendios que han atendido los bomberos en diversas partes de la ciudad y del país. 

Un incendio se produce en el mercado La Carolingia, en la zona 6 de Mixco, reportan los cuerpos de socorro. 

En imágenes compartidas por los bomberos Municipales se puede observar a los apagafuegos buscando la manera de sofocar las llamas y evitar que se propague hacia otros lugares. 

Vecinos y locatarios colaboran en las labores de apagar el incendio. 

Las autoridades han trabajado en varios siniestros durante el 1 de enero de 2026, algunos provocados por la mala manipulación de pirotecnia. 

