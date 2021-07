"Volverte a abrir al amor está cañón": Aislinn Derbez se sincera sobre su divorcio con Mauricio Ochmann (video)

A más de un año de su divorcio, Aislinn Derbez habló sobre lo que ha tenido que enfrentar tras ese duro proceso.

En uno de los episodios del reality show, "De viaje con los Derbez 2", Aislinn Derbez se sinceró con la esposa de su padre, Alessandra Rosaldo y rompió en llanto al tocar el tema de su divorcio con el papá de su hija, Mauricio Ochmann, una situación que hasta la fecha, sigue siendo triste y dolorosa para ella.

A pesar de la ruptura, conservan una buena relación y el proceso de separación no ha sido fácil para Aislinn.

El proceso de separación no fue fácil para la hija de Eugenio Derbez, quien recientemente se sinceró como nunca sobre cómo vivió este proceso y las lecciones que le dejó.

La hija de Eugenio Derbez fue invitada al podcast "Se regalan dudas" y ahí, la actriz de 35 años reveló que, aunque pensó que había hecho suficiente para poder enfrentar lo que fuera en la vida, su divorcio llegó para mover toda su realidad.

Esto dijo Aislinn

"Conozco al amor de mi vida, en ese momento, con quien me caso y todo, digo: '¡Ya la hice!'. Ya, se arregló todo, fui a terapia, estoy perfecta, ya no me tengo que preocupar de nada, porque ya entendí todo, estoy formando es familia que siempre quise, aquí me quedo, aquí le echo ganas, aquí me entrego al 100 %, me sacrifico de todo por esta situación, me sacrifico por mi familia", explicó en el episodio, "Conectar con quién realmente eres".

Sin embargo, cuando Aislinn pensó que había conseguido su sueño en el ámbito personal, vino la separación: "De repente, otra vez la vida llega y te da unos, y te dice: 'Pues así tampoco es, ahí tampoco es', y toca romper todo aquello que vienes cargando de tu linaje, de tus ancestros, de todas las mujeres que creyeron que sacrificarse por la familia era lo correcto".

"Yo pensé que a mí me tocaba, porque, como mis papás no funcionaron, mi abuela tampoco funcionaba con la pareja, yo dije: 'Pues voy a ser yo quien rompa ese patrón. Yo voy a ser la salvadora que se va a casar hasta viejita y ahí va a quedar y yo les voy a demostrar que sí se puede' y no, te tocan siempre en la vida cosas que para nada te esperas", comentó.

Aislinn tuvo que trabajar en su amor propio

"Es una parte con la que estoy lidiando ahorita en terapia. Yo que me divorcié hace como año y medio, después de haber vivido esa decepción, desilusión tan fuerte, de que todas tus expectativas se fueron al piso, con el corazón completamente destrozado, claro que te quedas con unos traumas muy fuertes, como un Grinch del amor dices: 'Ya no creo en nada, nada me funciona, todo es una mentira', y es volver a abrirte a esto", señaló.

Además, la protagonista de, "La Casa de las Flores", aseguró que el ser una figura pública le ha impedido vivir más libre y poder retomar su vida sentimental.

"Yo tengo la presión de que si yo ahorita salgo y digo que estoy saliendo con alguien, siento que me van a acribillar, imagínate toda la crítica y me doy cuenta que me importa y pienso, van a salir paparazzi, van a decir que ahora otro, que cuánto va a durar, van a comparar uno con otro, entonces, realmente es cuando digo: '¡Qué feo!'. Qué feo no poder ser libre y salir a dónde yo quiera y que me vean y si me quiero tomar una foto con el hombre con el que estoy saliendo, es como muy duro esa parte de la fama", concluyó.