"Super Mario Galaxy", la nueva película llegará a los cines en 2026

Las cintas basadas en Mario Bros seguirán inspirándose en los clásicos videojuegos de Nintendo.
La compañía de videojuegos que acaba de incursionar en la industria cinematográfica anuncia la secuela directa de la película basada en su personaje insignia estrenada en 2023.
Illumination y Nintendo han compartido el primer vistazo oficial a The Super Mario Galaxy, manteniendo prevista la fecha de estreno para el 3 de abril de 2026.
El filme continuará la historia presentada en Super Mario Bros, basando su historia en el videojuego del mismo nombre estrenado en 2007 para la consola Wii, el cual es considerado por muchos uno de los mejores juegos del fontanero.
El equipo creativo se mantiene, quedando Aaron Horvath y Michael Jelenic en la dirección del largometraje, mientras que Matthew Fogel desarrolló el guion.
También regresan las voces principales del reparto: Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (princesa Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser) y Keegan-Michael Key (Toad).