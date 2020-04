Más de 140 virus saltaron de los animales hacia los humanos

Los cerdos, seguidos de vacas, caballos, ovejas y perros son los animales que más virus han transmitido a los humanos, según se lee en un reportaje publicado por El Mundo.

En las últimas décadas creció el número de brotes de enfermedades de origen animal en humanos (zoonosis), apareciendo nuevos patógenos como el último coronavirus Covid-19. Un estudio relaciona este aumento con la invasión humana de la naturaleza.

Investigadores del Instituto One Health (Estados Unidos), que estudian la conexión entre salud humana, animal y ambiental, contabilizan al menos 142 patógenos de origen animal que provocan enfermedades en humanos. La cifra es con seguridad mayor, ya que este estudio solo analizó virus, sin incluir bacterias, hongos o protozoos y otros agentes.

Además, el trabajo se centra en las transmisiones entre mamíferos, dejando fuera otras clases como las de los reptiles, anfibios o aves. La investigación no incluye tampoco los virus que van en dirección contraria, de los humanos a los animales, las llamadas antroponosis.

Casi el 90% de las especies de mamíferos no transmiten ningún virus a humanos o, al menos, no hay datos de ello, según el estudio publicado en Proceedings of the Royal Society B. Aún siendo un minúsculo porcentaje del total, las especies domesticadas son responsables de la mitad de las zoonosis víricas.

Según la publicación, cerdos y vacas alojan 31 virus zoonóticos. En la naturaleza, los roedores, murciélagos y primates acumulan el 75.8% de los patógenos de origen vírico.

En un estudio publicado en 2014 se contabilizaron más de 12 mil brotes de 215 enfermedades contagiosas entre 1980 y 2013. En ese lapso, los brotes zoonóticos aumentaron hasta suponer el 56% del total.

En el caso de los murciélagos, por ejemplo, estos son considerados origen de patógenos "de altas consecuencias", como el SARS, el virus Nipah, el Margurg y virus del Ébola, subrayan.

*Lee aquí la nota completa en ElPaís y los resultados del estudio aquí .