Elección CC: 7 aspirantes figuran en las listas del Congreso y la Presidencia

Siete son los aspirantes a magistrados de la CC que han presentado su respectivo expediente al Congreso de la República y Ejecutivo.

A un día del cierre de recepción de expedientes para magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), al menos siete postulantes figuran en las listas de profesionales que aspiran llegar a este cargo por el Congreso de la República y la Presidencia, respectivamente.

Este es el listado y sus perfiles:

Adrián Rodríguez Arana

Adrián Rolando Rodríguez Arana. (Foto: Guatemala Visible)

Rodríguez Arana se ha desempeñado como juez de carrera en diferentes judicaturas del país, que va desde juez de paz, del Primera Instancia y Sentencia.

Además, en la administración pública ha fungido como subdirector y director General del Sistema Penitenciario (SP), así como agente Distrital del Ministerio Público (MP).

Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez

Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez. (Foto: Guatemala Visible)

Por su parte, Mejicanos Jiménez, además de haber sido candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el 2024, también ha obtenido experiencia en la CC en donde ha ocupado el cargo de abogado auxiliar y coordinador de 1994 al 2017.

En el 2018 a 2021, se desempeñó como Intendente de Asuntos Jurídicos en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Luis Eduardo López Ramos

Luis Eduardo López Ramos. (Foto: Guatemala Visible)

Luis Eduardo López Ramos, actualmente es el encargado del Despacho en Dirección Legislativa del Congreso de la República, en el 2024 fue electo magistrado suplente de Corte de Apelaciones, nombrado en la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo.

En este mismo año se postuló en el proceso de integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

David Alberto Juárez Aldana

David Alberto Juárez Aldana

En su orden, Juárez Aldana, en el proceso electoral 2023 figuró como representante legal del Comité Cívico "Por amor a Zacapa".

Soria Toledo Castañeda

Soria Toledo Castañeda. (Foto: Guatemala Visible)

Le sigue Toledo Castañeda es abogada y notaria egresada por la Universidad de San Carlos (USAC), quien se desempeñó como juez de Sentencia de Quiché.

Luis Arturo Quiñonez Gil

También, Quiñonez Gil, que participó en el 2024 en el proceso de postulación para magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ), y Corte de Apelaciones.

Luis Alexis Calderón

Luis Alexis Calderón. (Foto: Guatemala Visible)

Luis Alexis Calderón, cuyo nombre figuró en la lista de aspirantes a Fiscal General y Jefe del MP en el primer proceso de postulación del 2010.

Wilber Gerardo Enríquez Jocol

Wilber Gerardo Enríquez Jocol. (Foto: Guatemala Visible)

Por último, Enríquez Jocol, quien se postuló en el 2018 en el proceso de integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

Actualización

Es de señalar que, al cierre de recepción de este día, la lista preliminar del Ejecutivo contabilizó 35 aspirantes a magistrados de CC, entre los que sobresale la incorporación del abogado constitucionalista Gabriel Orellana Rojas y la exmagistrada de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Delia Marina Dávila Salazar.

Mientras que en el proceso de elección del Congreso de la República, a un día de que finalice el plazo para recibir expedientes, sumaron 36 expedientes. En este día resalta la presencia del actual magistrado suplente de la CC, Rony Eulalio López, quien busca su permanencia por un período más, así como de María de los Ángeles Araujo Bohr, que espera regresar a dicha Corte, la que ya representó como magistrada suplente.