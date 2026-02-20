Congreso suma 36 expedientes para magistrados de CC

El proceso de elección de magistrados titulares y suplentes de la CC por el Congreso contabilizó 36 expedientes recibidos, a un día de que finalice el plazo.
Un total de 36 profesionales ha presentado su expediente para participar en el proceso de designación para magistrados, titulares y suplentes, de la Corte de Constitucionalidad (CC) que se realiza en el Congreso.
Al último dato proporcionado ayer, en el que se contabilizaron 18 currículas, este jueves 19 de febrero se recibieron 18 expedientes más.
Entre los que resaltan los presentados por el actual magistrado suplente de CC, Rony Eulalio López Contreras, la exmagistrada suplente de la CC, María de los Ángeles Araujo Bohr, el magistrado suplente del Tribunal supremo Electoral (TSE), Noé Ventura Loyo, y el exviceministro de Gobernación, Arkel Benitez Mendizabal.
El plazo para recibir más expedientes concluye este viernes 20 de febrero. Este es el listado total de los que han presentado sus hojas de vida:
- Soria Toledo Castañeda
- Lester Josué Escobar Muñoz
- Adrián Rolando Rodríguez Arana
- Mario Luis Arango Custodio
- Rony Waldemar Fuentes Fuente
- Helios Romeo Gómez Bal
- Juan Carlos García Aguirre
- Braulio Jenner Rodríguez Alfaro
- Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez
- Claudia Elizabeth Paniagua Pérez
- Julio Alfonso Agustín del Valle
- Karina Beatriz González Escobar
- Helen Johana Zepeda Aguilar
- Luis Eduardo López Ramos
- Roberto Molina Barreto
- Luis Alfonso Rosales Marroquín
- David Alberto Juárez Aldana
- Wilber Gerardo Enríquez Jocol
- Anibal Chilel Chávez
- Elba Lorena Flores Alvarado
- Manuel Reginaldo Duarte Barrera
- Dina Josefina Ochoa Escibá
- Luis Arturo Quiñonez Gil
- Luis Alexis Calderón Maldonado
- Horacio Enríquez Sánchez
- Julio Fernando Melgar Peña
- Rony Eulalio López Contreras
- Victor Manuel Castillo Mayén
- Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelo
- Carlos Enrique Barrios Cifuentes
- Moisés Emilio de León Díaz
- María de los Ángeles Araujo Bohr
- Roberto Manuel Ángel Flores Rivera
- Estuardo Morataya Lemus
- Noé Adalberto Venturo Loyo
- Arkel Benitez Mendizabal