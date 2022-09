Filtran comprometedores textos que actor de "Harry Potter" escribió antes de morir

Salen a luz textos del diario personal del actor Alan Rickman, quien falleció víctima de cáncer.

Uno de los personajes más queridos de la franquicia de Harry Potter, es definitivamente el profesor Severus Snape, a quien el actor Alan Rickman se encargó de darle vida.

Sin embargo, revelaciones recientes indican que no todo fue color de rosa para el actor. Incluso, en algún momento de su vida, contempló la idea de renunciar a su icónico personaje.

Así lo dio a conocer el medio The Guardian, al revelar fragmentos del diario personal que Rickman habría escrito por varios meses, antes de morir.

Alan Rickman interpretó a Severus Snape en Harry Potter. (Foto: IMDb)

En sus textos, el actor reveló cómo se sentía respecto a su papel como el sombrío profesor de pociones de Hogwarts, y que consideró abandonar la franquicia en varias ocasiones.

Según las publicaciones, Rickman intentó renunciar después de Harry Potter y la Cámara secreta, en 2002: "Reiterando no más Harry Potter. No quieren oírlo", escribió.

El cáncer lo detuvo

Pero más tarde, el actor inglés cambió de opinión sobre su personaje y la película, debido a su diagnóstico de cáncer. Antes del rodaje de la quinta parte, Rickman fue diagnosticado de un agresivo cáncer de próstata.

En sus diarios, Rickman escribió sobre su decisión de quedarse en el filme, "Finalmente, sí a HP5. La sensación no es ni arriba ni abajo. El argumento que gana es el que dice: 'Ve hasta el final. Es tu historia", se lee en sus apuntes.

Alan Rickman murió el 14 de enero de 2016, a la edad de 69 años. Los extractos publicados por The Guardian, son parte del próximo libro Madly, Deeply: The Diaries of Alan Rickman, el cual revelará a fondo, más sobre la experiencia del actor durante el rodaje de la famosa saga.