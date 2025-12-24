Entre familia y la cancha: La atípica Nochebuena de los finalistas del Apertura 2025

En medio de la preparación para la final de vuelta, llega la Nochebuena y los jugadores de Municipal y Antigua tendrán la oportunidad de compartir con sus familiares, aunque claramente con cautela, ya que no se podrán dar ciertos lujos como suele suceder cuando ya acabado la actividad futbolística.
Todavía este miércoles hubo práctica a primera hora tanto en el estadio El Trébol como en el Pensativo. Fueron sesiones de trabajo para reforzar diversos aspectos, en el caso de los rojos, que apelan a la remontada, y de los coloniales, con ventaja 2-0, para sostener el marcador.
La plantilla del argentino Mauricio Tapia está llamada para volver a la cancha mañana por la tarde para un penúltimo entrenamiento y luego quedarán concentrados, idea similar a la del equipo del nicaragüense Mario Acevedo, que tendrá como refugió su habitual búnker, en la zona 15.
En los capitalinos está descartado César Archila por lesión, el defensor Darwin Torres todavía está en evaluación, mientras que Yúnior Pérez y Carlos "Chava" Estrada, ya podrán ser de la partida de Acevedo para el choque decisivo del fin próximo sábado (6:00 p. m.).
Los panzaverdes solo tienen la baja de José Rosales, quien salió expulsado en la ida por doble amarilla y salvo que pase algo entre este jueves y viernes, Tapia cuenta con todos sus elementos para intentar ir a dar otro batacazo de visita a los ediles y levantar su sexto aguacate.