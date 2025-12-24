Tylor Chase recibe ayuda de excompañero Daniel Curtis Lee

-

Daniel Curtis Lee, niño estrella, quien también trabajó en Nickelodeon se enteró del caso de Tylor Chase y su adicción y viajó para brindarle apoyo.

El ex estrella de Nickelodeon Tylor Chase, conocido por su papel en el "Manual de supervivencia de Ned", es foco de atención dese que se vovió a viralizar otro video de él vagando por las calles.

Daniel viajó desde Los Ángeles hasta Riverside, California, para encontrarse con su excompañero y acompañarlo en un proceso de asistencia que combinó cuidado y compañía.

Tras compartir una comida de pizza, lo ayudó a registrarse en un motel local para que pudiera pasar la noche tranquilo. Su objetivo era que su compañero tuviera un lugar seguro para mantenerse seco durante una tormenta importante que azotaría el sur de California.

"Sí, es temporada navideña, llueve y solo quería que tuviera al menos un alojamiento básico. Quería quedarse por aquí y este era el único que estaba abierto", dijo en su video.

"Yo creo en ti y vamos a ganar, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando, amigo",le dijo.

Este gesto se suma a otras iniciativas de apoyo de la comunidad de exestrellas infantiles.

Shaun Weiss, conocido por su papel en Mighty Ducks, también ofreció ayuda a Chase, invitándolo a permanecer en un centro de recuperación con el que trabaja, algo que Tylor ha rechazado varias veces atrás.

"Cualquiera que haya lidiado con una adicción grave y problemas de salud mental profundos sabe que es una situación increíblemente difícil si no buscan ayuda. Es una lucha cuesta arriba diaria para corregir el rumbo. Requiere muchísimo apoyo, paciencia y tiempo", comentó.

Las autoridades del lugar han contado que mantienen una comunicación regular con la estrella, quien se ha negado a asistencia médica.

