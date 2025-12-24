Versión Impresa
¡Máquina perfecta! Al Nassr golea 5-1 y no deja dudas en la Champions de Asia

24 de diciembre de 2025, 12:48
Cristiano Ronaldo regaló una asistencia de fantasía durante la victoria contra&nbsp;Al Zawraa.

Al Nassr, del astro portugués Cristiano Ronaldo, se despachó una goleada 5-1 contra el Al Zawraa, para cerrar de manera invicta y con puntaje perfecto la fase de grupos de la AFC Champions League Two.

Un doblete de Kingsley Coman y los goles de Wessley, Al-Ahmri y João Félix, le dieron al combinado saudita el amplio resultado sobre su rival, originario de Irak.

Cristiano disputó 45 minutos del partido y se mandó con una gran asistencia: vio a Joao Félix perfilado y le envió un pase por los aires para que batiera al arquero con un globito. Fue el 4-0 parcial de los amarillos. 

CR7 y Al Nassr ganaron los 6 encuentros de la fase grupal, con un margen de 22 goles a favor y 2 en contra, mientras que solo el delantero alcanzó la cifra de 38 goles en 43 partidos en lo que va de 2025.

