Fallece piloto de camión tras accidentarse en ruta al Atlántico

Un accidente de tránsito se registró en ruta al Atlántico, el piloto de un camión falleció en el lugar.
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados sobre un accidente de tránsito en el kilómetro 42 de la ruta al Atlántico.
En el accidente estuvieron involucrados dos vehículos de transporte pesado.
El piloto de un camión placas C-756BRQ falleció en el lugar, luego de empotrarse en contra de una "tacuazina".
Los bomberos confirmaron que falleció por politraumatismo y la víctima fue identificada como Edgar Estuardo López López de 43 años.
El camión accidentado transportaba cajas vacías para el transporte de aves.