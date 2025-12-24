Xelajú prescinde de dos jugadores para el torneo Clausura 2026

Xelajú, que todavía se encuentra en búsqueda de técnico, tras la salida del guatemalteco Amarini Villatoro, dio de baja a dos jugadores para el torneo Clausura 2026.
LEE TAMBIÉN: Solo 3 veces lo lograron: ¿Hay esperanza para Municipal ante el 2-0?
Por medio de un comunicado, el club quetzalteco informó de la marcha del delantero panameño Fredy Góndola y del mediocampista escuintleco Ludwin Reyes.
En el caso de Reyes, ya fue anunciado como nuevo integrante de Sacachispas, de la Primera División.
Los chivos buscarán cobrarse revancha en el siguiente certamen, después de que en el Apertura 2025 fueran eliminados en cuartos de final por Antigua.