Fatal accidente: fallece bebé al ser arrollado por vehículo en Salcajá

Un accidente de tránsito se registró en Salcajá, Quetzaltenango, dejando a un bebé fallecido.
Un vehículo tipo camioneta se conducía sobre la zona 2 de Salcajá en ruta hacia Quetzaltenango cuando perdió el control, atropelló a dos personas, colisionó contra dos vehículos estacionados y volcó.
El fuerte accidente de tránsito fue atendido por los Bomberos Municipales Departamentales, quienes confirmaron que en el lugar falleció un bebé de cinco meses, el cual fue arrollado por el vehículo.
El bebé iba en un carruaje junto a su mamá, al momento del accidente.
Además, el piloto del vehículo accidentado fue trasladado en estado delicado hacia el Hospital de Occidente.
Las autoridades ya fueron notificadas sobre el accidente para los trámites correspondientes.