El secreto diario para triplicar la vida útil de tu motor, según un experto

Aprende la regla de oro para el chequeo diario de niveles y alarga la vida útil de tu vehículo con productos de calidad.

El chequeo diario de los niveles de agua y aceite del motor de los vehículos para evitar que estén por debajo del mínimo puede alargar la vida útil de los mismos.

Asimismo, es importante utilizar productos de buena calidad y recomendados por los expertos de confianza para evitar incurrir en daños mayores por tratar de ahorrarse algo de dinero al comprar los que puedan causar un daño a largo plazo.

Utilizar productos que son baratos podría dañar el motor de su vehículo. (Foto: Henry López/Colaborador)

Según el mecánico Denis Valenzuela, algunas personas cometen el error de llenar con agua del chorro sus radiadores y usar aceites y lubricantes de baja calidad, lo cual él considera "un gran error".

"El chequeo de agua y aceite del motor debe hacerse diariamente; lo recomendable es chequearlo antes de arrancar por primera vez en el día", explicó.

El refrigerante verde es recomendable para motores con un largo uso que ya tienen corrosión. (Foto: Derco Center)

Para el radiador lo que se debe usar es refrigerante, pues este contiene elementos químicos que ayudan a enfriar más rápido el motor; esto suele tener un costo más elevado, por lo que la mayoría suele usar solo agua directamente de la llave.

"El agua ya está muy contaminada y en la mayoría de los casos contiene cloro; eso pica el aluminio y los materiales del radiador y el motor, por lo que es mejor utilizar agua embotellada", aconsejó.

El líquido de la batería también garantiza su buen funcionamiento. (Foto: autopista.es)

En el caso de los aceites, Valenzuela afirma que algunas personas están acostumbradas a comprar los más baratos, pero estos no contienen los lubricantes ideales o tendrán muy poco tiempo de vida. "Es preferible invertir en uno bueno para luego no gastar demasiado", afirmó.

Otro de sus consejos básicos es que el chequeo de estos líquidos debe de hacerse con el vehículo apagado, pues esa es la medida exacta que contienen.