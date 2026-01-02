Versión Impresa
Fuerte temblor de 6.5 sacude la Ciudad de México este viernes (videos)

  • Por AFP
02 de enero de 2026, 09:01
El sismo fue de magnitud 6.5 indicaron las autoridades mexicanas. (Foto ilustrativa: istock)

Los videos del movimiento telúrico se han hecho virales en las redes sociales.

Un fuerte sismo de magnitud 6.5 sacudió este viernes 2 de enero la Ciudad de México, reportó el Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico fue percibido en varios puntos de la capital y obligó a la suspensión de la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

El sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero (sur), informó Sheinbaum a su regreso a Palacio Nacional minutos después del temblor.

La mandataria aseguró que de manera preliminar no se tienen reportes de "daños graves" ni en Ciudad de México ni en Guerrero.

