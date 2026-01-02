Fuerte temblor de 6.5 sacude la Ciudad de México este viernes (videos)

-

Los videos del movimiento telúrico se han hecho virales en las redes sociales.

Un fuerte sismo de magnitud 6.5 sacudió este viernes 2 de enero la Ciudad de México, reportó el Servicio Sismológico Nacional.

Así se sintió el sismo en la Ciudad de México.



Magnitud 6.5#Temblor pic.twitter.com/dxYJ7nLZ4c — iDan (@iDanSnow) January 2, 2026

El movimiento telúrico fue percibido en varios puntos de la capital y obligó a la suspensión de la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

#ÚltimaHora | Se registra #sismo en #México. Así fue desalojada la Presidenta y reporteros de la Conferencia Mañanera. El sismo se sintió en #Querétaro. pic.twitter.com/9jwHeIY7xy — Poder Informativo (@pinformativomx) January 2, 2026

El sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero (sur), informó Sheinbaum a su regreso a Palacio Nacional minutos después del temblor.

Sismo en México: Esta mañana a las 07:58 h se activó la alerta sísmica tras un temblor de magnitud preliminar 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero. El movimiento fue perceptible en CDMX, Guerrero, Veracruz y zonas de Jalisco. ¡Manténganse informados y sigan protocolos! pic.twitter.com/y6Bzcn1nO3 — Centro Informativo Querétaro (@CIQueretaro) January 2, 2026

La mandataria aseguró que de manera preliminar no se tienen reportes de "daños graves" ni en Ciudad de México ni en Guerrero.

#Sismo Ciudad De México



Así se vivió el Sismo Magnitud 6.5 en las Instalaciones del Metro Ciudad de México. @Claudiashein#Temblor #AlertaSismica pic.twitter.com/yODr2rLJHS — ClarOscuro Noticias (@ClarOscuroNews) January 2, 2026